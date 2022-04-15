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Названы самые популярные российские города по бронированию отелей с кешбэком

OneTwoTrip: популярным за месяц городом по бронированию отелей с кешбэком стал Петербург

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock

Самым популярным российским городом по бронированию отелей по программе туристического кешбэка в период 15 марта по 15 апреля стал Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«В период с 15 марта по 15 апреля наиболее востребованы были бронирования гостиниц в Санкт-Петербурге. Доля заказов составила 27 процентов», — говорится в сообщении. Второе место заняла Москва (22,3 процента), третье — Сочи (15 процентов). Далее следуют Казань (9,2 процента), Нижний Новгород (5 процентов), Волгоград (2,3 процента), Калининград (2,1 процента), Екатеринбург (1,7 процента), Краснодар (1,4 процента) и Уфа (1,3 процента).

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Отмечается, что средний чек на размещение по наиболее популярным внутрироссийским направлениям составил около 16,4 тысячи рублей. При этом наиболее высокие цены на проживание зафиксированы в Сочи — 28,9 тысячи рублей, Калининграде — 26,1 тысячи рублей и в Казани — 21,4 тысячи рублей. Дешевле всего отдохнуть можно в отелях Краснодара (9,1 тысячи рублей), Волгограда (10,6 тысячи рублей) и Екатеринбурга (10,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что россияне массово бронировали туры по стране с кешбэком в дополнительную неделю действия программы. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, акцией за последние семь дней воспользовались 250 тысяч отечественных туристов. 

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Валентина Процкова
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