Россияне массово бросились покупать путевки по стране с туристическим кешбэком

Ростуризм: за последнюю неделю 250 тысяч россиян купили туры с кешбэком

Россияне массово бросились бронировать туры по стране с кешбэком в дополнительную неделю действия программы. Об ажиотаже сообщает ТАСС.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, акцией за последние семь дней воспользовались 250 тысяч отечественных туристов. Всего на данный момент путевки по программе купили более 1,5 миллиона человек.

Уточняется, что дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь с 14 на 15 марта. Планировалось, что окно продаж продлится до 1 мая, однако позже Ростуризм ограничил действие акции до 15 апреля.

Ранее стало известно, что российские туристы в рамках программы туристического кешбэка начали приобретать дорогие туры. Как пояснили эксперты, с момента старта программы увеличился средний чек на поездки, а также в пять раз выросли продажи путевок по стране.