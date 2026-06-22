Конгрессвумен Луна: Стармер давно должен был с позором уйти в отставку

Кир Стармер давно должен был с позором уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании из-за помилования насильников. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на странице в соцсети X.

«Кир Стармер отпустил тысячи насильников и педофилов с предупреждениями вместо обвинительных приговоров. Ему давно следовало с позором уйти в отставку. Служите и защищайте народ или уходите со своего поста!» — заявила политик.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.