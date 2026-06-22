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20:28, 22 июня 2026Мир

Луна обрушилась на Стармера

Конгрессвумен Луна: Стармер давно должен был с позором уйти в отставку
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Lee / Reuters

Кир Стармер давно должен был с позором уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании из-за помилования насильников. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на странице в соцсети X.

«Кир Стармер отпустил тысячи насильников и педофилов с предупреждениями вместо обвинительных приговоров. Ему давно следовало с позором уйти в отставку. Служите и защищайте народ или уходите со своего поста!» — заявила политик.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.

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