Малышева назвала россиянам пользу солдатской каши

Врач Малышева заявила, что в солдатской каше из трех круп и тушенки содержится много белка

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пользу так называемой солдатской каши. Выпуск с разъяснениями специалистов доступен на сайте телеканала.

Врачи уточнили, что солдатская каша готовится из трех круп, а именно гречки, пшена и перловки, а также тушенки и лука. Малышева объяснила, что крупы содержат много углеводов, которые считаются источником энергии и дают силы.

В кашу также добавляют много тушенки, которая содержит много белка — строительного материала человеческого организма. Продеус же добавил, что в луке, который тоже добавляют в солдатскую кашу, есть вещество кверцитин, укрепляющее иммунные клетки.

Ранее диетолог Олег Кривченков рассказал о блюде на завтрак, которое снижает давление. По его словам, таким свойством обладает пшенная каша.