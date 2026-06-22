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20:33, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Малышева назвала россиянам пользу солдатской каши

Врач Малышева заявила, что в солдатской каше из трех круп и тушенки содержится много белка
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пользу так называемой солдатской каши. Выпуск с разъяснениями специалистов доступен на сайте телеканала.

Врачи уточнили, что солдатская каша готовится из трех круп, а именно гречки, пшена и перловки, а также тушенки и лука. Малышева объяснила, что крупы содержат много углеводов, которые считаются источником энергии и дают силы.

В кашу также добавляют много тушенки, которая содержит много белка — строительного материала человеческого организма. Продеус же добавил, что в луке, который тоже добавляют в солдатскую кашу, есть вещество кверцитин, укрепляющее иммунные клетки.

Ранее диетолог Олег Кривченков рассказал о блюде на завтрак, которое снижает давление. По его словам, таким свойством обладает пшенная каша.

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