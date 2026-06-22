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Забота о себе
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20:31, 22 июня 2026Забота о себе

Названа гарантированно вызывающая отеки с утра привычка

Дерматолог Фарханг: Соль и алкоголь вызывают отеки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Flotsam / Shutterstock / Fotodom

Дерматологи Эгейн Чан и Шейла Фарханг назвали ночные привычки, наличие которых негативно сказывается на внешности. О них врачи рассказали изданию HuffPost.

По словам Чан, потребление соли перед сном практически гарантированно вызывает появление отеков с утра, так как провоцирует задержку жидкости. Врач также отметила, что недосып провоцирует появление темных кругов под глазами, а привычка ложиться спать без очищения и увлажнения кожи приводит к шелушению и появлению высыпаний.

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По словам Фарханг, чтобы просыпаться без отеков, следует избегать не только соли, но и алкоголя в вечерние часы, так как он тоже вызывает задержку соли и приводит к отечности. Также для кожи вредно спать в помещениях с сухим воздухом. Дерматолог объяснила, что это снижает защитный барьер кожи, что может спровоцировать высыпания или обострение дерматологических заболеваний.

Наконец, врач отметила, что по утрам лицо может выглядеть иначе из-за аллергии или привычки дышать ночью через нос. По ее словам, обе проблемы требуют консультации у специалиста и лечения.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что вздутие живота и ощущение распирания необязательно говорят о заболеваниях. По ее словам, чаще всего симптом связан с употреблением газированных напитков, жеванием жвачки или курением.

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