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Забота о себе
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14:30, 20 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала главные причины вздутия живота

Гастроэнтеролог Кашух назвала газированную воду провокатором вздутия живота
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Дискомфорт и распирание в животе не всегда вызваны проблемами со здоровьем, заявила гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Главные причины вздутия она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из главных провокаторов вздутия Кашух назвала обычную газированную воду, в том числе и столовую минеральную воду без сахара. Врач предупредила, что пузырьки углекислого газа, попадая в ЖКТ, создают избыточное давление в полости органов. Весь газ не может всосаться через стенки органов, поэтому вынужден двигаться дальше через весь кишечник до прямой кишки. Этот процесс редко проходит бессимптомно и почти всегда сопровождается ощущением переполненности.

«Особенно коварны сладкие газированные напитки с сахарозаменителями. Некоторые из этих добавок, такие как сорбитол или эритрит, не расщепляются в тонкой кишке, а попадают в толстую кишку, где перерабатываются местными бактериями с обильным выделением газа», — подчеркнула врач.

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По словам Кашух, схожий механизм наблюдается при избыточном использовании жевательной резинки и у курящих людей. Каждое жевательное движение или затяжка сопровождается микрозаглатыванием воздуха. Если жевать резинку ежедневно или выкуривать по пачке сигарет в день, объем проглоченного воздуха может становиться весьма значительным, уточнила врач.

Кроме того, как отметила доктор, дискомфорт в животе может вызвать пиво. «Даже одна банка пенного напитка способна привести к заметному растяжению кишечной стенки. При ежедневном употреблении вздутие нередко приобретает устойчивый, хронический характер», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Ранее Кашух предупредила о неочевидной опасности зеленого картофеля. По ее словам, этот обычный продукт с дачи может вызвать галлюцинации и тяжелое отравление.

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