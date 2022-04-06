Названо неочевидное преимущество покупки тура с кешбэком в России

В Level.Travel сообщили о повышении спроса на дорогие туры в рамках программы кэшбека

Российские туристы стали приобретать дорогие туры в рамках программы туристического кешбэка, запущенного Ростуризмом 15 марта. Об этом РИА Новости сообщили в сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

Как пояснили эксперты, с момента старта программы увеличился средний чек на поездки, а также в пять раз выросли продажи туров по стране. Например, в Сочи — на 34 процента, в Санкт-Петербург — на 44 процента, а в Красную Поляну — на 55 процентов.

«Получая кешбэк 20 процентов, туристы не просто экономят на отдыхе, но и позволяют себе выбрать тур категорией выше, чем планировали изначально», — назвал неочевидное преимущество покупки тура с кешбэком директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург. В частности, речь идет о более комфортных отелях с более удобным расположением и завтраками.

Уточняется, что морские курорты Сочи — по-прежнему самое популярное направление. Средний чек на человека составляет 53 тысячи рублей. На втором месте короткие поездки в Санкт-Петербург. Путешествие туда в среднем обходится в 31 тысячу рублей. Третье место по популярности занимает Калининградская область. Также спросом пользуются поездки на горные курорты Красной Поляны, в Казань и Минеральные Воды.

Отправляться в путешествия можно сразу после приобретения путевки — с 15 марта по 1 июля. Продлится весенняя программа туристического кешбэка до 9 апреля. Ростуризм решил остановить продажи туров с кешбэком из-за повышенного спроса. Программа позволяет вернуть до 20 процентов стоимости, но не более 20 тысяч рублей за туристическую поездку с проживанием в гостинице от двух ночей, оплаченную картой «Мир». Следующий этап акции запланирован на осенне-зимний период.