Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне перестали интересоваться турами в Египет и Турцию

Объем бронирований туров из России в Египет и Турцию в марте упал в 10 раз

Фото: Shutterstock

Спрос россиян на туры в Египет и Турцию в марте упал в 10 раз. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», пишет ТАСС.

Отмечается, что объем бронирований по самым массовым выездным направлениям, таким как Турция и Египет, упал в марте по сравнению с февралем в 7-10 раз. При этом туристы стали чаще интересоваться путешествиями по России — по итогам первого месяца весны их доля возросла до 64 процентов.

Такую же картину наблюдают в Fun & Sun: в марте туры по России по количеству бронирований вышли с третьего места на первое, опередив Турцию и Египет. «Продажи путевок по российским направлениям за месяц выросли на 73 процента», — рассказали в компании.

Ранее в марте сообщалось, что россияне массово заинтересовались отдыхом в Абхазии — спрос на туры в соседнюю страну вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым годом. Туроператоры рассказали, что направление перебронируют вместо Египта и Турции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Путину доложили о ситуации в Белгороде
Путин разрешил платить за иностранные самолеты в рублях
Лавров призвал дать гарантии безопасности России, Украине и Европе
Суд приговорил к сроку задержанного ФСБ члена террористической группировки
Названы самые популярные города для путешествий на поезде у россиян в апреле
Россия увидела больше понимания реальности со стороны Украины
Россиянам напомнили цитату Евтушенко о национальной идее
В Госдуме высказались о замене иномарок чиновников на российские машины
Женщина украла солярий на глазах у хозяйки салона красоты и попала на видео
Премьер Венгрии заявил о неспособности ЕС заменить российский газ американским
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.