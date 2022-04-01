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Для российских туристов построят быстровозводимые трехзвездочные отели

Глава «Туризм.РФ» Суханов сообщил, что в регионах появятся быстровозводимые отели

Фото: Sebastian Willnow / Globallookpress.com

В ближайшее время в регионах России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели. Об этом сообщил гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, его слова передает РИА Новости.

По словам Суханова, в настоящее время корпорация завершает конкурс на разработку проектных решений для строительства типового туристического комплекса из быстровозводимых конструкций категории «три звезды» — для этого были изучены все технологии и производственные возможности крупных российских компаний.

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В рамках конкурса поступило 500 заявок, из которых отработаны уже 53 инфраструктурных проекта в 27 регионах России. «Совокупный объем по этим проектам составил 21,4 тысячи номеров, а общий объем инвестиций — 387 миллиардов рублей», — рассказал глава «Туризм.РФ».

Отмечалось, что с июля 2021 года «Туризм.РФ» заключил 29 соглашений с регионами о развитии туристических территорий и комплексных проектов, в том числе в Краснодарском крае, Иркутской, Кемеровской, Тульской областях, Бурятии и на Сахалине.

Ранее в марте сообщалось, что власти Тверской области в 2022 году профинансируют несколько десятков проектов в сфере туризма — поддержку получат 78 инициатив. Так, представители индустрии получат средства на развитие пляжей, кемпингов, глэмпингов, электронных путеводителей и мобильных приложений для путешественников.

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Дарья Рыбак
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