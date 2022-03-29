Тверская область поддержит десятки новых проектов в сфере туризма

Власти Тверской области поддержат развитие пляжей, кемпингов и глэмпингов в регионе

Власти Тверской области в 2022 году намерены профинансировать несколько десятков проектов в сфере туризма — поддержку получат 78 инициатив. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в рамках первого пакета мер представители индустрии получат средства для создания туристической инфраструктуры и услуг. Например, на развитие пляжей, кемпингов, глэмпингов, электронных путеводителей и мобильных приложений для путешественников.

Второй пакет мер поддержки направят на создание спа-центров при уже действующих гостиницах, отелях и туристических базах региона. Кроме того, власти расширили перечень туристических объектов, на создание которых можно получить субсидии из бюджета.

«Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Кроме того, увеличен предельный размер субсидии с 1 до 1,5 миллиона рублей», — пояснили пресс-службе регионального правительства.

Ранее в марте сообщалось, что на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на Южном Урале начнется подготовка экскурсоводов промышленного туризма. В рамках обучения российские специалисты смогут повысить квалификацию и получить соответствующий сертификат.