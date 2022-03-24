В уникальном центре на Южном Урале начнут готовить экскурсоводов промышленного туризма

На Южном Урале начнется подготовка экскурсоводов промышленного туризма. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) открылся уникальный центр, в котором будут готовить экскурсоводов по промышленному туризму. В рамках обучения российские специалисты смогут повысить квалификацию и получить соответствующий сертификат.

«Интерес к промышленному туризму огромный. Я уверен, что магнитогорский центр компетенций будет не единственным в стране. И тем почетней быть пионером в этом направлении, первыми не только внедрять промышленные маршруты, но и делиться опытом», — высказался заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Ранее в марте стало известно, что в Архангельске в преддверии 350-летия Петра I пройдет серия бесплатных экскурсий. Мероприятия организуют краеведческий музей города и региональный штаб молодежных трудовых отрядов.