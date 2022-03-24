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На Южном Урале начнут готовить экскурсоводов промышленного туризма

В уникальном центре на Южном Урале начнут готовить экскурсоводов промышленного туризма

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На Южном Урале начнется подготовка экскурсоводов промышленного туризма. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) открылся уникальный центр, в котором будут готовить экскурсоводов по промышленному туризму. В рамках обучения российские специалисты смогут повысить квалификацию и получить соответствующий сертификат.

«Интерес к промышленному туризму огромный. Я уверен, что магнитогорский центр компетенций будет не единственным в стране. И тем почетней быть пионером в этом направлении, первыми не только внедрять промышленные маршруты, но и делиться опытом», — высказался заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Ранее в марте стало известно, что в Архангельске в преддверии 350-летия Петра I пройдет серия бесплатных экскурсий. Мероприятия организуют краеведческий музей города и региональный штаб молодежных трудовых отрядов.

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Майя Пономаренко
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