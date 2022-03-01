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В Архангельске в честь 350-летия Петра I пройдет серия бесплатных экскурсий

Серия бесплатных экскурсий пройдет в Архангельске в преддверии 350-летия Петра I

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Серия бесплатных экскурсий пройдет в Архангельске в преддверии 350-летия Петра I. Мероприятия организуют краеведческий музей города и региональный штаб молодежных трудовых отрядов, сообщается на сайте правительства Архангельской области.

Отмечается, что экскурсии посвящены роли Архангельска в освоении Арктики, а также истории Новодвинской крепости. В частности, экскурсия «Архангельск — ворота в Арктику» поведает посетителям о русских арктических экспедициях под руководством Седова, Русанова и Брусилова.

Бесплатные мероприятия пройдут с 1-го по 4 марта, для их посещения необходимо заполнить заявку на сайте «ВКонтакте».

Новодвинская крепость — первая каменная бастионная крепость России, воздвигнутая в Архангельске при Петре I.

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Евгений Шульгин
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