Россиянам предложили новый способ добраться до курортов Черного моря

Туроператоры предложили добираться до южных курортных регионов на автобусах

Туроператоры предложили россиянам добираться до курортов Черного моря на автобусах. О новом способе попасть в южные регионы в условиях ограниченного авиасообщения пишет «Коммерсантъ».

Некоторые компании снова начали рассматривать возможность включения в состав путевок автобусной перевозки. По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, поездки на автобусном транспорте из Москвы на Черное море были распространены восемь-девять лет назад, однако сейчас они практически ушли с рынка.

Как рассказала руководитель сервиса «Яндекс Путешествия» Ирина Рейдер, за последний месяц южные регионы страны стали лидерами в сегменте бронирований билетов на автобус. Эту тенденцию подтверждает заместитель генерального директора сервиса «Туту.ру» Сергей Николаев — спрос на автобусные билеты в Анапу и Воронеж увеличился на 12-16 процентов, в Геленджик — на 25 процентов.

Генеральный директор компании «Алеан» уверен, что такой тип перевозок не заменит авиаперелеты. По его мнению, автобусом будет активно интересоваться бюджетная категория туристов. «Люди среднего достатка переориентируются на железнодорожный транспорт и автомобили, обеспечивающие традиционно 60 процентов турпотока на внутренние курорты», — подчеркнул он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали стоимость авиабилетов в южные регионы страны. Отправиться из Москвы в Сочи выгоднее всего «Победой» за 21,1 тысячи рублей, также у авиакомпании есть недорогие рейсы в Магас (15,2 тысячи рублей), Владикавказ (20,5 тысячи рублей), Ставрополь (15,6 тысячи рублей).