Россиянам назвали стоимость авиабилетов в южные регионы страны

Минимальная стоимость перелета из Москвы в Сочи в апреле составляет 21,1 тысячи рублей

Российским туристам назвали оптимальную стоимость перелетов из Москвы и регионов по южным направлениям страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты АТОР выбрали минимальные цены авиабилетов по маршрутам туда-обратно с багажом в период с 1 по 7 апреля. Так, отправиться из Москвы в Сочи выгоднее всего «Победой» за 21,1 тысячи рублей, также у авиакомпании есть недорогие рейсы в Магас (15,2 тысячи рублей), Владикавказ (20,5 тысячи рублей), Ставрополь (15,6 тысячи рублей). Рейсами S7 можно улететь из Москвы в Грозный (стоимость билета составляет 12,9 тысячи рублей), а Nordwind — в Махачкалу за 14,9 тысячи рублей.

Улететь из Санкт-Петербурга в Сочи получится минимально за 26,4 тысячи рублей (авиакомпаниями Nordwind и Smartavia), в Минеральные Воды — за 21,5 тысячи рублей (Smartavia и «Россия»), в Грозный — от 25,5 тысячи рублей («Уральские авиалинии»). У «Победы» есть рейсы во Владикавказ, Ставрополь и Махачкалу за 17,1, 15,3 и 13,1 тысячи рублей соответственно.

Из Екатеринбурга в большинстве случаев придется выбирать рейсы с пересадками или двумя авиакомпаниями. Так, перелет в Сочи обойдется в 29,5 тысячи рублей, в Грозный — 27,9 тысячи рублей, Магас — 33,8 тысячи рублей, Ставрополь — 37,2 тысячи рублей. Перевозчик Red Wings предлагает трансфер в Махачкалу за 14,8 тысячи рублей, во Владикавказ — за 15,9 тысячи рублей. Улететь в Минеральные Воды «Уральскими авиалиниями» можно за 24,5 тысячи рублей.

Из столицы Татарстана, Казани, прямыми рейсами можно добраться только до Сочи («Победой» за 21,8 тысячи рублей) и до Минеральных Вод (Nordwind за 25,6 тысячи рублей). Перелеты в кавказские республики выполняются с пересадками, средняя стоимость — от 16,2 до 33,7 тысячи рублей.

Похожая ситуация и с рейсами из Самары и Уфы. Авиабилет на прямой рейс до Сочи обойдется в 31,3 и 43,4 тысячи рублей (Nordwind), до Минеральных Вод — 19,1 и 16,4 тысячи рублей соответственно («ИрАэро» и «Азимут»). Стоимость перелетов из Самары на юг России в среднем начинается от 25 тысяч рублей, из Уфы — в 30 тысяч рублей.

Ранее в марте руководитель Ростуризма Зарина Догузова предсказала, что рост турпотока на южных курортах России в новом сезоне может составить 30 процентов. По ее оценке, самый большой приток туристов ожидается на Черноморском побережье страны.