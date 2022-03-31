Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России спрогнозировали рост турпотока на южных курортах страны в новом сезоне

Глава Ростуризма Догузова оценила рост притока туристов на южных курортах в 30 процентов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Рост турпотока на южных курортах России в новом сезоне может составить 30 процентов. Такой прогноз озвучила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи правительства и представителей туриндустрии. Об этом пишет ТАСС.

По оценке Догузовой, самый большой приток туристов ожидается на Черноморском побережье страны — до 30 процентов. «Мы рассчитываем, что на юге отдохнут восемь миллионов человек в пятимесячный срок. Речь идет о классифицированных объектах размещения», — уточнила глава Ростуризма.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян. Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
24 июня

Она считает, что с мая по октябрь турпоток в среднем вырастет от 4 до 10 процентов по сравнению с прошлым годом в зависимости от региона. Суммарно количество путешественников составит 31 миллион человек.

Кроме того, руководитель ведомства напомнила, что рост турпотока влияет на занятость в отрасли. Она отметила, что в Ростуризме рассчитывают, что в этом году в отрасли будет работать не менее 2,7 миллиона человек, включая сезонный персонал.

Ранее 31 марта Зарина Догузова сообщила, что туроператоры закончили вывоз организованных туристов, которые застряли за границей, домой. По ее словам, на родину вернулись чуть больше 100 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выходе на выгодный рубеж на Украине
Стерлингу дали совет перед боем с Яном
Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать армян из Карабаха
Названа самая высокооплачиваемая должность в сфере IT в Москве
Медведев рассказал о планах Польши на территории Украины
Медведев заявил о превращении Польши в передовой рубеж НАТО
Цены на нефть упали после решения США
Диетолог рассказал о связи гиповитаминоза и психических расстройств
Блогерша позволила возлюбленному покрасить ее волосы дома и пожалела об этом
Китай решил ввести ответные визовые санкции против чиновников США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.