В России спрогнозировали рост турпотока на южных курортах страны в новом сезоне

Глава Ростуризма Догузова оценила рост притока туристов на южных курортах в 30 процентов

Рост турпотока на южных курортах России в новом сезоне может составить 30 процентов. Такой прогноз озвучила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи правительства и представителей туриндустрии. Об этом пишет ТАСС.

По оценке Догузовой, самый большой приток туристов ожидается на Черноморском побережье страны — до 30 процентов. «Мы рассчитываем, что на юге отдохнут восемь миллионов человек в пятимесячный срок. Речь идет о классифицированных объектах размещения», — уточнила глава Ростуризма.

Она считает, что с мая по октябрь турпоток в среднем вырастет от 4 до 10 процентов по сравнению с прошлым годом в зависимости от региона. Суммарно количество путешественников составит 31 миллион человек.

Кроме того, руководитель ведомства напомнила, что рост турпотока влияет на занятость в отрасли. Она отметила, что в Ростуризме рассчитывают, что в этом году в отрасли будет работать не менее 2,7 миллиона человек, включая сезонный персонал.

Ранее 31 марта Зарина Догузова сообщила, что туроператоры закончили вывоз организованных туристов, которые застряли за границей, домой. По ее словам, на родину вернулись чуть больше 100 тысяч человек.