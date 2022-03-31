Российские туроператоры вернули всех застрявших за границей туристов домой
Российские туроператоры вернули всех своих организованных туристов, которые застряли за границей, на родину. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии, пишет ТАСС.
По словам Догузовой, домой вернулись чуть больше 100 тысяч человек.
«Туроператоры в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов (из-за рубежа — прим. «Ленты.ру»), которые испытывали сложности с возвращением домой», — добавила глава ведомства.
Ранее в марте о завершении вывозной программы застрявших россиян из-за рубежа объявил крупнейший чартерный перевозчик Azur Air. Отмечается, что на рейсах авиакомпании на родину вернулись более 22 тысяч туристов.
Ранее в Ростуризме назвали число возвращенных в Россию организованных отечественных путешественников, которые застряли за границей из-за ограничений на авиаперелеты. По информации ведомства, туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули домой уже более 90 процентов организованных туристов — около 83 тысяч человек.