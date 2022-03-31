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Российские туроператоры вернули всех застрявших за границей туристов домой

Российские туроператоры закончили вывоз своих туристов из-за рубежа

Фото: Globallookpress.com

Российские туроператоры вернули всех своих организованных туристов, которые застряли за границей, на родину. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии, пишет ТАСС.

По словам Догузовой, домой вернулись чуть больше 100 тысяч человек.

«Туроператоры в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов (из-за рубежа — прим. «Ленты.ру»), которые испытывали сложности с возвращением домой», — добавила глава ведомства.

Ранее в марте о завершении вывозной программы застрявших россиян из-за рубежа объявил крупнейший чартерный перевозчик Azur Air. Отмечается, что на рейсах авиакомпании на родину вернулись более 22 тысяч туристов.

Ранее в Ростуризме назвали число возвращенных в Россию организованных отечественных путешественников, которые застряли за границей из-за ограничений на авиаперелеты. По информации ведомства, туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули домой уже более 90 процентов организованных туристов — около 83 тысяч человек.

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Дарья Рыбак
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