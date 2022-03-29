Российская авиакомпания завершила программу вывоза россиян из-за рубежа

Авиакомпания Azur Air вернула на родину более 22 тысяч россиян из-за рубежа

Крупнейший чартерный российский перевозчик Azur Air объявил о завершении программы вывозных рейсов из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается, что на рейсах Azur Air на родину вернулись более 22 тысяч туристов. Так, из Египта с 8 по 28 марта авиакомпания вывезла 5,1 тысячи пассажиров, из Турции — 1,1 тысячи. Из Кубы, Доминиканы и Мексики прилетело 12,6 тысячи путешественников, из Вьетнама —1,3 тысячи, с Мальдивских островов — еще 315 человек.

Ранее в марте российская авиакомпания Azur Air направила часть сотрудников в вынужденный простой. Решение было принято в связи с серьезным снижением пассажиропотока.

Ранее в Ростуризме назвали число возвращенных в Россию организованных отечественных путешественников, которые застряли за границей из-за ограничений на авиаперелеты. По информации ведомства, туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули домой уже более 90 процентов организованных туристов — около 83 тысяч человек.