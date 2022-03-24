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Названо число возвращенных из-за границы россиян

Туроператоры и авиакомпании вернули из-за границы более 90 процентов российских туристов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Ростуризме назвали число возвращенных в Россию организованных отечественных путешественников, которые застряли за границей из-за ограничений на авиаперелеты. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули домой уже более 90 процентов организованных туристов — около 83 тысяч человек.

При этом в Ростуризме отметили, что в настоящее время продолжается активная работа по вывозу еще 6,5 тысячи отечественных путешественников из-за рубежа.

Ранее в марте директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко оценил затраты туроператоров на вывоз отечественных путешественников, застрявших за границей. По словам специалиста, участники туррынка уже потратили десятки миллиардов рублей на возвращение россиян на родину.

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Валентина Процкова
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