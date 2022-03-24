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Оценены затраты туроператоров на вывоз застрявших за границей россиян

Туроператоры оценили затраты на вывоз россиян из-за границы в десятки миллиардов рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко оценил затраты туроператоров на вывоз отечественных путешественников, застрявших за границей из-за западных санкций. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, участники туррынка уже потратили десятки миллиардов рублей на возвращение россиян на родину. При этом Осауленко отметил, что в связи со сложившейся ситуацией отечественные туроператоры рассчитывают на то, что государство окажет им помощь.

Ранее в марте Ростуризм пообещал туроператорам возместить расходы, связанные с вывозом российских туристов из-за рубежа. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, они также работают над дополнительными мерами поддержки туристической отрасли. В частности, уже перезапущена программа туристического кешбэка, в том числе и за путевки в детские лагеря. 

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Валентина Процкова
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