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Туроператорам пообещали возместить расходы за возвращение россиян домой

Глава Ростуризма Догузова пообещала туроператорам компенсировать расходы вывоза туристов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ростуризм пообещал туроператорам возместить расходы, связанные с вывозом российских туристов из-за рубежа. Такое заявление сделала глава ведомства Зарина Догузова, пишет ТАСС.

«Мы обязательно компенсируем туроператорам расходы, связанные с возвращением наших туристов домой», — сообщила Догузова.

По словам руководителя Ростуризма, ведомство также работает над дополнительными мерами поддержки туристической отрасли. Так, уже перезапущена программа туристического кешбэка, в том числе и за путевки в детские лагеря. Кроме того, принято решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли.

Ранее в марте заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Министерству просвещения проводить постоянный мониторинг цен на услуги гостиниц, санаториев, туристических баз и детских лагерей. По его словам, меры государства должны быть направлены на защиту интересов граждан и повышение доступности отдыха для всех россиян.

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Дарья Рыбак
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