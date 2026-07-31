Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:06, 31 июля 2026 (обновлено: 15:14, 31 июля 2026)Из жизни

Мужчину заподозрили в расправе над женой спустя 33 года

В США мужчину заподозрили в убийстве жены через 33 года после ее смерти
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Photo Spirit / Shutterstock / Fotodom

В США мужчину заподозрили в расправе над женой через 33 года. Об этом сообщает KPTV.

2 июля 1993 года соседи нашли тело 45-летней Астрид Бриджес возле ее дома в городе Гришем. Причиной смерти сочли падение с приставной лестницы, которую она использовала, когда чистила водостоки.

Новые криминологические технологии позволили детективам пересмотреть дело и прийти к выводу, что смерть была насильственной. Полиция уже обыскала дом подозреваемого — 77-летнего Джона Биджеса, который сейчас живет в Миссури,

Следователи также сотрудничают с властями Кентукки, расследующими смерть первой жены Бриджеса, Джойс Мейбл Бриджес. Ее внезапный уход из жизни тоже сначала считали несчастном случаем, но позже переквалифицировали в расправу.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Детектив Адам Райт отметил, что идентификация Джона Бриджеса как подозреваемого — важный шаг, который был сделан после тщательного анализа улик. При этом сам он пока не арестован.

Ранее сообщалось, что В США каякеры нашли останки женщины в канале города Кейп-Корал в штате Флорида. В мае 2026 года благодаря экспертизе ДНК выяснилось, что это женщина, пропавшая 40 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сестру забили кулаками». Члены тайской банды признались в расправе над двумя россиянами. На месте захоронения нашли еще три тела
    Внешность 56-летнего мужа Наташи Королевой в новом интервью смутила зрителей
    Усталость Европы от войн объяснили
    Дибров позвонил бывшей жене и обратился к ней с просьбой
    Мать пропавших в Таиланде россиян высказалась по поводу их смерти
    Зеленский прокомментировал удары по морским портам Украины
    Мальчик заарканил тонущего мужчину и вытащил его из воды
    Захарова оценила массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута
    Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников
    Москвичам посоветовали не пить кое-откуда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok