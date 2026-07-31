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15:06, 31 июля 2026 (обновлено: 15:39, 31 июля 2026)Культура

Исполнитель хита «Тело-убийца» высказался о популярности у зумеров

Поющий трек «Тело-убийца» Игнатий Винтуров признался, что стал звездой с рождения
Андрей Шеньшаков

Кадр: Игнатий Винтуров / YouTube

Певец Игнатий Винтуров, исполнитель вирусного трека «Тело-убийца», высказался о своей популярности у зумеров. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ру».

По словам Винтурова, он всегда считал себя звездой, а сейчас этот статус подтверждают сотни тысяч его молодых поклонников.

«Я стал звездой, как только родился. Секрет популярности — неподдельная искренность, бескорыстность. Мне нечего стесняться. Хейт есть, но он такой незначительный. Я не придаю ему значения», — сказал Игнатий.

Помимо «Тела-убийцы», артист выпустил также треки «Это был не я» и «Губы». Теперь его песни получили второй виток популярности благодаря соцсетям.

Ранее популярность Лолиты, Кадышевой и Булановой среди зумеров объяснил психолог. Он заявил, что в явлении, когда «вирусится несовременный исполнитель», нет ничего странного.

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