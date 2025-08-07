Популярность Лолиты, Кадышевой и Булановой среди зумеров объяснили

Психолог: Лолита, Кадышева и Буланова популярны у зумеров из-за вирусных видео

Такие артистки, как Лолита Милявская, Надежда Кадышева и Татьяна Буланова популярны среди зумеров из-за вирусных видео в TikTok. Об этом заявил психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1».

«Это все тренды. Как только вам что-то в песне откликнулось, вы начинаете искать исполнителя, слушать его творчество, передавать другим», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в явлении, когда «вирусится несовременный исполнитель», нет ничего странного. «Мне даже нравится, что сейчас молодежь обращает внимание на исполнителей моего детства и юности, потому что раньше писали хорошие и понятные тексты: со смыслом, с рифмами. Но у современных исполнителей тоже есть хорошая музыка с глубоким подтекстом», — заключил Идзиковский.

Ранее Татьяна Буланова прокомментировала неожиданную популярность танцоров из ее коллектива.

В начале августа видео с выступления Булановой обрели популярность в сети из-за танцоров, исполняющих простую хореографию. Позже герой вирусного ролика, танцор Дмитрий Берегуля отреагировал на мемы со своим участием. Он отметил, что коллектив не обижается на критику и шутки.