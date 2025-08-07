Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:44, 7 августа 2025Культура

Популярность Лолиты, Кадышевой и Булановой среди зумеров объяснили

Психолог: Лолита, Кадышева и Буланова популярны у зумеров из-за вирусных видео
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Такие артистки, как Лолита Милявская, Надежда Кадышева и Татьяна Буланова популярны среди зумеров из-за вирусных видео в TikTok. Об этом заявил психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1».

«Это все тренды. Как только вам что-то в песне откликнулось, вы начинаете искать исполнителя, слушать его творчество, передавать другим», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в явлении, когда «вирусится несовременный исполнитель», нет ничего странного. «Мне даже нравится, что сейчас молодежь обращает внимание на исполнителей моего детства и юности, потому что раньше писали хорошие и понятные тексты: со смыслом, с рифмами. Но у современных исполнителей тоже есть хорошая музыка с глубоким подтекстом», — заключил Идзиковский.

Ранее Татьяна Буланова прокомментировала неожиданную популярность танцоров из ее коллектива.

В начале августа видео с выступления Булановой обрели популярность в сети из-за танцоров, исполняющих простую хореографию. Позже герой вирусного ролика, танцор Дмитрий Берегуля отреагировал на мемы со своим участием. Он отметил, что коллектив не обижается на критику и шутки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Массовое отравление детей в российском лагере вызвало реакцию СК

    Брата главы российского региона осудят за полумиллиардное хищение

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости