15:06, 7 августа 2025

Буланова отреагировала на насмешки над ее подтанцовкой

Певица Буланова заявила, что не расстанется с рассмешившими зрителей танцорами
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Эстрадная певица Татьяна Буланова прокомментировала неожиданную популярность танцоров из ее коллектива. Артистку цитирует «Общественная служба новостей».

Исполнительница хита «Ясный мой свет» объяснила, что все началось на одном из ее концертов, когда зрители стали повторять простые движения подтанцовки и восторженно кричать. Буланова подчеркнула, что работает с танцорами более 25 лет и не планирует с ними расставаться.

«Это чистой воды случайность, поэтому ребята не ждут каких-то грандиозных перемен. Разве что мы чаще начнем эти движения повторять или придумаем еще что-то новое, чтобы раскачать гостей», — добавила артистка.

В начале августа видео с выступления Булановой обрели популярность в сети из-за танцоров, исполняющих простую хореографию. Позже герой вирусного ролика, танцор Дмитрий Берегуля отреагировал на мемы со своим участием. Он отметил, что коллектив не обижается на критику и шутки.

