Звезда подтанцовки Булановой ответил на критику в свой адрес

Танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля назвал их номер вырванным из контекста

Герой вирусного ролика танцор Дмитрий Берегуля, который сотрудничает с эстрадной певицей Татьяной Булановой, отреагировал на мемы со своим участием. Его слова приводит издание «Газета.Ru».

Артист отметил, что команда подтанцовки Булановой не нуждается в современных танцах и не обижается на критику и шутки в социальных сетях.

«Это мимолетный хайп, относимся спокойно. Я уже 25 лет с Таней работаю, ставлю всю хореографию. Ролик, который завирусился в интернете, просто вырван из контекста, самый неудачный момент. С позитивом смотрим, мы не обижаемся», — сообщил Берегуля.

Также он уточнил, что коллектив не собирается менять хореографию. «Я бы ничего не трогал, делаем свою работу хорошо, с хореографией у нас все нормально», — добавил он.

Ранее стало известно, что Буланова планирует расширить свою подтанцовку, устроив кастинг. Менеджер артистки отметил, что ее концерты стали чаще посещать молодые люди, которые могли бы «влиться в коллектив».