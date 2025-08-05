Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:19, 5 августа 2025Культура

Звезда подтанцовки Булановой ответил на критику в свой адрес

Танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля назвал их номер вырванным из контекста
Андрей Шеньшаков

Кадр: «Новости Москвы | Москва Life 24» / RuTube

Герой вирусного ролика танцор Дмитрий Берегуля, который сотрудничает с эстрадной певицей Татьяной Булановой, отреагировал на мемы со своим участием. Его слова приводит издание «Газета.Ru».

Артист отметил, что команда подтанцовки Булановой не нуждается в современных танцах и не обижается на критику и шутки в социальных сетях.

«Это мимолетный хайп, относимся спокойно. Я уже 25 лет с Таней работаю, ставлю всю хореографию. Ролик, который завирусился в интернете, просто вырван из контекста, самый неудачный момент. С позитивом смотрим, мы не обижаемся», — сообщил Берегуля.

Также он уточнил, что коллектив не собирается менять хореографию. «Я бы ничего не трогал, делаем свою работу хорошо, с хореографией у нас все нормально», — добавил он.

Ранее стало известно, что Буланова планирует расширить свою подтанцовку, устроив кастинг. Менеджер артистки отметил, что ее концерты стали чаще посещать молодые люди, которые могли бы «влиться в коллектив».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    «Я, конечно, русофоб». Невзоров в интервью Дудю сравнил русских с червями и сектантами. Что еще он сказал?

    Советник премьера Индии прибыл в Москву

    Уродливую порнорусалочку призвали убрать из европейской столицы

    Врач предупредила о неочевидных симптомах сердечной недостаточности

    На берег Анапы выбросило таинственный образ Богородицы

    Знаменитая кошка-уголовница окотилась

    Спасатели МЧС вытащили корову из колодца в Беслане

    Российские дачники создали кабачковый бартер

    Раскрыто число отправившихся на СВО священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости