Буланова задумалась о кастинге танцоров после насмешек над хореографией на ее концерте

Shot: Татьяна Буланова планирует провести кастинг среди молодых танцоров

Эстрадная певица Татьяна Буланова планирует расширить свою подтанцовку, устроив кастинг. Об этом менеджер артистки рассказал Telegram-каналу Shot.

По информации источника, танцоры работают с исполнительницей хита «Ясный мой свет» уже более 25 лет. После того как выступления певицы обрели популярность в сети из-за подтанцовки, Буланова якобы задумалась о расширении команды.

Менеджер артистки отметил, что ее концерты стали чаще посещать молодые люди, которые могли бы «влиться в коллектив». В то же время он подчеркнул, что из-за плотного графика на кастинг танцоров сейчас нет времени.

Ранее российская артистка балета Анастасия Волочкова назвала подтанцовку Булановой дичью и трешем. По ее мнению, после увиденного зрители едва ли посетят следующий концерт певицы.