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10:41, 5 августа 2025Культура

Танцоры Булановой рассмешили пользователей сети

Видео с танцорами Татьяны Булановой обрело популярность в сети
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Видео с выступления российской певицы Татьяны Булановой обрело популярность в сети из-за подтанцовки артистки. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

Внимание зрителей привлекли танцоры, исполняющие простую хореографию под хиты исполнительницы. Отмечается, что Буланова работает с Дмитрием, Максимом и Аленой (имена танцоров — прим. «Ленты ру») более 30 лет.

По словам концертного директора, они ездят с певицей на гастроли по всему миру. «Хореографию ребята ставят сами», — уточнил он.

Ранее Татьяна Буланова заявила о нежелании работать с продюсерами.

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