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15:29, 30 июля 2025Культура

Буланова заявила о нежелании работать с Матвиенко, Крутым и Пригожиным

Буланова заявила, что ни на каких условиях не будет работать с продюсерами
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила о нежелании работать с продюсерами. Об этом она рассказала в беседе с Общественной службой новостей.

По словам исполнительницы, она всегда мечтала быть самостоятельной артисткой. «Да, с Игорем Крутым я сотрудничала, пыталась работать и с другими крупными продюсерами, лейблами. Но ничего путного не получалось. Я всегда была адептом того, что нужно самой идти вперед, не надеясь на помощь извне», — поделилась она.

Буланова также подчеркнула, что ни на каких условиях не станет снова работать с кем-либо из продюсеров. «Кто бы это ни был — Крутой, [Игорь] Матвиенко, [Иосиф] Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом», — заключила певица.

Ранее стало известно, что Татьяна Буланова стала зарабатывать до пяти миллионов рублей за выступление на фоне новой волны популярности.

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