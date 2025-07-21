Раскрыт гонорар Булановой за выступление

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала зарабатывать до пяти миллионов рублей за выступление на фоне новой волны популярности. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник в разговоре с aif.ru.
«Татьяна Буланова зарабатывает в пределах трех-пяти миллионов рублей за выступление. Оно, как правило, длится 45-50 минут», — сообщил Дзюник.
Новый виток популярности настиг и другую российскую певицу, Надежду Кадышеву. Сообщалось, что для молодых поклонников солистка ансамбля «Золотое кольцо» решила проводить стримы концертов и продавать мерч. Как предполагают журналисты, за выступление на стадионе «Лужники» в 2026 году артистка получит более 50 миллионов рублей.