Раскрыт гонорар Булановой за выступление

Продюсер Дзюник: Татьяна Буланова получает до пяти миллионов рублей за концерт

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала зарабатывать до пяти миллионов рублей за выступление на фоне новой волны популярности. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник в разговоре с aif.ru.

«Татьяна Буланова зарабатывает в пределах трех-пяти миллионов рублей за выступление. Оно, как правило, длится 45-50 минут», — сообщил Дзюник.

Новый виток популярности настиг и другую российскую певицу, Надежду Кадышеву. Сообщалось, что для молодых поклонников солистка ансамбля «Золотое кольцо» решила проводить стримы концертов и продавать мерч. Как предполагают журналисты, за выступление на стадионе «Лужники» в 2026 году артистка получит более 50 миллионов рублей.