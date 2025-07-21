Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:22, 21 июля 2025Культура

Раскрыт гонорар Булановой за выступление

Продюсер Дзюник: Татьяна Буланова получает до пяти миллионов рублей за концерт
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала зарабатывать до пяти миллионов рублей за выступление на фоне новой волны популярности. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник в разговоре с aif.ru.

«Татьяна Буланова зарабатывает в пределах трех-пяти миллионов рублей за выступление. Оно, как правило, длится 45-50 минут», — сообщил Дзюник.

Новый виток популярности настиг и другую российскую певицу, Надежду Кадышеву. Сообщалось, что для молодых поклонников солистка ансамбля «Золотое кольцо» решила проводить стримы концертов и продавать мерч. Как предполагают журналисты, за выступление на стадионе «Лужники» в 2026 году артистка получит более 50 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал сап, глубины хватает». На Москву и область снова обрушился тропический ливень. Затапливает дороги и подземные переходы

    Россия резко нарастила поставки драгоценных металлов в Китай

    Учебное судно «Николай Камов» вышло на испытания

    Экономист назвал возможную цель введения штрафов за расчеты в криптовалюте

    В Испании обнаружили мертвым бывшего высокопоставленного чиновника МВД Украины

    В России оглашен приговор владелице ювелирного дома

    В США раскрыли провалы Трампа

    В Молдавии открыли памятник солдатам-союзникам Гитлера

    Жителей российского приграничного региона предложили отселять при одном условии

    Украина попыталась ударить по четырем регионам России с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости