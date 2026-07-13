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Забота о себе
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07:02, 13 июля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях всего одной бессонной ночи

Терапевт Сухарева: Всего одна бессонная ночь может вызвать когнитивное ухудшение
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Бессонница оказывает негативное влияние на здоровье, предупредила терапевт Ольга Сухарева. В своем Telegram-канале она рассказала россиянам о последствиях всего одной ночи без сна.

Как пояснила Сухарева, ночью в организме активируется глимфатическая система — сеть путей, по которым спинномозговая жидкость циркулирует между клетками головного мозга и помогает удалять продукты их жизнедеятельности. Одним из них является бета-амилоид — белок, накопление которого в мозгу связывают с риском развития болезни Альцгеймера, написала она.

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«Экспериментальные исследования показывают, что даже одна бессонная ночь может временно повысить уровень бета-амилоида в мозге и вызвать когнитивное ухудшение», — предупредила специалистка. Более того, в настоящее время существуют четкие доказательства того, что сон менее семи часов в сутки повышает риск возникновения болезни Альцгеймера, добавила доктор.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о неочевидных причинах частых пробуждений среди ночи. Людям, столкнувшимся с такой проблемой, он порекомендовал провериться на апноэ сна.

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