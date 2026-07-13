Россиянам перечислили путающие с депрессией нарушения в организме

Врач Станкевич: За тревожностью, апатией и слабостью могут стоять анемия и дефицит железа

В России растут продажи антидепрессантов: в первом квартале 2026 года спрос на такие препараты увеличился на 22 процента в упаковках год к году, сообщила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. В разговоре с «Лентой.ру» специалист рассказала, что такая динамика делает заметнее не только тему депрессии, но и риск принять за нее состояния, связанные с другими нарушениями в организме.

«Когда человек жалуется на слабость, апатию, тревожность и потерю сил, первое объяснение часто кажется очевидным: стресс, выгорание, депрессия. Иногда человеку действительно нужна помощь психиатра или психотерапевта. Но такие жалобы могут появляться и при нарушениях в работе организма, которые невозможно распознать только по ощущениям», — предупредила Станкевич.

По словам специалиста, разные состояния могут выглядеть похоже: нет сил, трудно работать, ухудшается концентрация, появляется тревожность или безразличие.

За этим могут стоять анемия, дефицит железа, нехватка витаминов D или B12, нарушения работы щитовидной железы, хроническое воспаление, сбои углеводного обмена, изменения уровня кортизола или магния. Поэтому опасно сразу выбирать одну причину и не проверять остальные Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

Врач рассказала, что нарушения работы щитовидной железы часто дают симптомы, которые легко принять за эмоциональное истощение, а анемия и дефицит железа могут снижать концентрацию и работоспособность, кроме того, привести к раздражительности и ощущению внутренней опустошенности. Дефицит витамина В12, по словам специалиста, также может привести к усталости, апатии и плохой концентрации.

Станкевич добавила, что у россиян легко развивается дефицит витамина D, потому что многим не хватает солнца, а восполнить потребность только через еду практически невозможно. Впрочем, убрать дефицит с помощью загара тоже не получится, отметила эксперт.

«Выраженный дефицит может сопровождаться усталостью, снижением ресурса, мышечной слабостью и тяжелыми психоэмоциональными состояниями. Но витамин D не должен превращаться в таблетку "от депрессии": при истинном депрессивном расстройстве коррекция дефицита необходима, но не заменяет врачебную или другую профильную помощь. При этом дефицит связан с ухудшением психического состояния и может мешать правильной терапии», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

На психическом состоянии может отражаться и хроническое воспаление. Оно не всегда проявляется ярко, а источником могут быть аутоиммунные процессы, состояние микробиома, нарушения в работе кишечника и печени, которые человек долго не чувствует. Поэтому при усталости и снижении концентрации иногда нужно обращать внимание и на состояние желудочно-кишечного тракта Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

Также врач рассказала, что колебания глюкозы, инсулинорезистентность, преддиабет или уже далеко зашедшие нарушения углеводного обмена напрямую влияют на уровень энергии, работу мозга, сонливость и раздражительность.

Уровень магния, кортизола и работа надпочечников, по словам специалиста, тоже могут менять психосоматическую картину. Например, высокий уровень кортизола может быть связан с хроническим стрессовым фоном, а низкий может указывать на риск гипокортицизма — при таком состоянии человек резко теряет силы, ничего не хочет и в физическом плане ничего не может делать.

«Если человек давно не проверял перечисленные показатели и все списывает на стресс, усталость или депрессию, стоит обсудить с врачом несколько направлений диагностики. В базовую оценку состояния могут входить: общий анализ крови, С-реактивный белок, обмен железа, витамины D, B12, гормоны щитовидной железы и показатели углеводного обмена. По результатам анализов врач может добавить ионизированный магний и кортизол», — поделилась Станкевич.

Есть симптомы, при которых ждать результатов анализов нельзя. Суицидальные мысли, агрессия, потеря контроля, опасность для себя или окружающих требуют срочного обращения к психиатру. То же касается резкого ухудшения состояния, когда человек буквально не может встать с постели. Лабораторная диагностика в таких случаях не отменяется, но профессиональная врачебная помощь должна начинаться сразу Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

В заключение специалист предупредила, что годами объяснять слабость, тревожность и апатию только «нервами», не проверяя состояние организма, опасно.

Ранее стало известно, что недостаток полутора часов сна в сутки в течение нескольких недель может навредить здоровью. Отмечается, что сокращение времени сна на 90 минут приводит к набору веса.