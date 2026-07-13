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06:58, 13 июля 2026Бывший СССР

Азаров сделал неутешительный прогноз для Украины

Азаров: Эскалация ударов вглубь России приведет к разрушению экономики на Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014 года) Николай Азаров сделал неутешительный прогноз для страны, если киевский режим продолжит наносить удары вглубь России. Об этом пишет ТАСС.

«Только к одному [может привести эскалация конфликта вглубь России] — к дальнейшему разрушению производства, промышленности, экономики на территории, которой управляет киевский режим», — подчеркнул Азаров.

Кроме того, Азаров напомнил о том, что руководитель внешнеполитического ведомства США Марко Рубио на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре выразил надежду, что эскалация ударов вглубь России позволит создать условия для переговоров о прекращении конфликта.

Однако тут, по словам Азарова, встает вопрос: чего конкретно хочет американский президент Дональд Трамп.

«Во всяком случае, я задаю простой вопрос: это какая-то шизофрения? Если ты, Трамп, за мир, то какие удары вглубь России? Тогда ты что, призываешь к войне? Причем, если ты поддерживаешь Рубио, кому верить из вас? Ты за мир, а тот за войну», — добавил экс-премьер.

В свою очередь ВСУ продолжают атаковать беспилотными летательными аппаратами российские регионы. Так, в ночь на 13 июля украинцы ударили по Ставропольскому краю.

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