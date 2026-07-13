КСИР заявил об уничтожении военных объектов США в Кувейте

КСИР заявил об уничтожении нескольких военных объектов США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении нескольких военных объектов США в Кувейте. Заявление иранского элитного военно-политического формирования приводит агентство Mehr.

«Бойцы воздушно-космических сил КСИР (...) уничтожили топливные резервуары, систему ПВО Patriot на американской базе Али-Салем, Кувейт, а также стратегическую радиолокационную систему FPS на базе Ахмед аль-Джабер», — заявили в КСИР.

Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хокинс заявил, что американские военные перехватили и уничтожили иранский дрон и крылатую ракету, запущенные в сторону Ормузского пролива.