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07:16, 13 июля 2026СпортЭксклюзив

Российский хоккеист рассказал о превосходстве Москвы над Нью-Йорком

Российский хоккеист Руслан Исхаков рассказал о превосходстве Москвы над Нью-Йорком
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский хоккеист Руслан Исхаков рассказал о превосходстве Москвы над Нью-Йорком. Его слова приводит Реальное время.

«Приезжайте в Нью-Йорк на пару дней. Посмотрите все главные достопримечательности — и можете сразу уезжать. Если сравнивать с Москвой, Нью-Йорк — очень грязный город. Сложилось ощущение, что там работы дворника просто не существует», — сказал Исхаков.

В настоящее время Исхаков выступает за «Металлург» из Магнитогорска. В сезоне-2023/2024 он играл в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Данила Юров назвал главные недостатки Северной Америки. Хоккеист заявил, что у американцев совершенно другой менталитет. По его мнению, они неискренни. «Человек может подойти поговорить, и ты понимаешь, что он сделал это просто потому, что должен подойти. И через минуту даже не вспомнят, о чем я говорил», — рассказал Юров.

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