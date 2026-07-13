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06:39, 13 июля 2026Бывший СССР

Российский командир рассказал о попавшем в плен из-за собственного БЛПА бойце ВСУ

РИА Новости: Командование ВСУ собственным дроном завело солдата в плен
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) завело солдата в плен собственным дроном. Об этом рассказал командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Шторм в беседе с РИА Новости.

«Пленный один говорит: "Вот, поймали, через неделю завели на "передок" (зону боевых действий), "птичками" (дронами) заводили". Завели в дом, а там наши ребята сидят, сдался в плен», — рассказал Шторм.

По его словам, попавший в плен боец ВСУ был мобилизован неделей ранее.

Ранее пленный украинец Франц Юрашик заявил, что ВСУ столкнулись с серьезными потерями во время боевых действий на купянском направлении.

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