Микробиолог взял мазок с трусов в магазине Victoria’s Secret и показал результат

Микробиолог Николас Айхер показал найденные на трусах Victoria’s Secret бактерии

Микробиолог Николас Айхер из Чикаго, США, взял мазок с нижнего белья в магазине бренда Victoria’s Secret и показал результат. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах блогер провел ватным тампоном по ластовице на розовых кружевных трусах. Затем он возвратился в лабораторию, высеял полученный образец на питательный агар в чашке Петри и поместил ее в инкубатор. В конце ролика Айхер продемонстрировал появившуюся колонию стафилококка. «Я бы постирал их перед тем, как примерять», — высказался биолог о предмете гардероба, на котором нашел бактерии.

Видео набрало 2,2 миллиона просмотров. «Перед тем как надеть трусы, их всегда нужно стирать. Всегда!», «Мне кажется, во всех магазинах нижнего белья должна быть запрещена примерка», «Как бывший сотрудник скажу: мы принимали любые возвраты — что бы это ни было — и выставляли товар обратно в зал (если только он не был в откровенно мерзком состоянии). Стирайте вещи перед тем, как их надевать», — заявили зрители в комментариях.

В июле 2025 года Николас Айхер также раскрыл опасность примерки купальников на голое тело при покупке.