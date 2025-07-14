Микробиолог раскрыл опасность примерки купальников на голое тело при покупке

Микробиолог Николас Айхер из Чикаго, США, раскрыл опасность примерки купальников на голое тело при покупке. Об этом сообщает портал What's The Jam.

Отмечается, что ученый решил проверить купальники из магазинов на наличие бактерий и записал эксперимент на видео. Так, он взял мазки с гигиенических наклеек, которые предназначены для защиты при примерке, и поместил в чашку Петри.

В результате Айхер обнаружил в чашке с одним из образцов обильный рост стафилококка (бактерии, вызывающие кожные инфекции, инфекции внутренних органов и тканей, в том числе пневмонию и сепсис, и другие заболевания). «Я подумал, что людям было бы забавно узнать обо всех тех мелких гадостях, о которых мы не думаем каждый день», — заявил мужчина в комментарии изданию.

В июне гинеколог Карли Росс объяснила опасность трусов-стрингов для женского здоровья.