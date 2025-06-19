Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 19 июня 2025Ценности

Опасность трусов-стрингов объяснили

Гинеколог Росс: Стринги негативно сказываются на женском здоровье из-за трения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Denis Petrov / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Карли Росс объяснила опасность трусов-стрингов для женского здоровья. Ее комментарий публикует New York Post (NYP).

По словам доктора, стринги действительно могут негативно сказываться на здоровье гениталий, становясь причиной различных половых инфекци. Все из-за чересчур тесной посадки и постоянного трения, из-за которого бактерии попадают во влагалище или уретру, что приводит к инфекциям мочевыводящих путей.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

«Тем не менее, иногда носить стринги можно, особенно если они не доставляют вам дискомфорта. Но для повседневной носки, особенно в течение долгих или активных дней, дышащее белье из хлопка — лучший вариант», — пояснила медик.

В январе врачи раскрыли оптимальную частоту смены трусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил план ударов по Ирану

    ВСУ попытались атаковать Астраханскую и Волгоградскую области

    Получение Лорак гражданства России назвали благом

    Власти начали проверку после видео с устроившим взрывы в разрушенном курском селе мужчиной

    МИД России получил просьбу о предоставлении политубежища для Илона Маска

    Опасность трусов-стрингов объяснили

    В России отреагировали на намерение Трампа ударить по иранскому ядерному центру Фордо

    Россиянам запретили покупать недвижимость в одной стране

    Побег министра единства Украины объяснили

    Влюбленные поклялись не летать рейсами одного авиаперевозчика из-за попытки их разлучить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости