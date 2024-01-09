Врачи раскрыли оптимальную частоту смены трусов

Ведущие дерматологи Анню Метил, Сара Робертс и Арчит Аггарвал раскрыли оптимальную частоту смены трусов. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Мужчинам можно не менять нижнее белье каждый день, считают врачи. Однако данная рекомендация не распространяется на женщин. «В ситуациях с минимальной активностью и отсутствием потоотделения смена трусов через день может быть приемлемой», — заявила Метил.

По мнению экспертов, это связано с тем, что у женщин более короткая уретра, чем у мужчин. В связи с этим их половые органы более подвержены таким заболеваниям, как бактериальный вагиноз и дрожжевая инфекция. «Вульва содержит складки, которые удерживают влагу и бактерии с большей вероятностью, чем мужские гениталии», — добавил Аггарвал.

Собеседники издания обратили особенное внимание на людей, которые активно занимаются спортом и живут в жарком климате. «Тем, кто занимается интенсивными физическими нагрузками или сильно потеет, рекомендуется чаще менять нижнее белье. В жарком и влажном климате для поддержания хорошей гигиены может потребоваться смена нижнего белья даже чаще одного раза в день», — заключил Аггарвал.

В мае акушер-гинеколог и маммолог Елена Дригинкина назвала россиянкам самые опасные для здоровья трусы. Врач посоветовала отказаться от стрингов, поскольку они вызывают дискомфортные ощущения во время носки и способствуют переносу нежелательных микроорганизмов из заднего прохода во влагалище.