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18:40, 23 мая 2023Ценности

Врач назвала россиянкам самые опасные для здоровья трусы

Гинеколог Елена Дригинкина посоветовала россиянкам отказаться от стрингов

Фото: Andrey Cherkasov / Shutterstock / Fotodom

Врач акушер-гинеколог и маммолог Елена Дригинкина назвала россиянкам самые опасные для здоровья трусы. Соответствующий материал появился на сайте «Аргументов и фактов».

Медик посоветовала отказаться от стрингов, поскольку они вызывают дискомфортные ощущения во время носки. «Более того, стринги способствуют переносу нежелательных микроорганизмов из заднего прохода во влагалище, что может привести к возникновению проблем, таких как рецидивирующие циститы и вагиниты», — предупредила Дригинкина.

Среди безопасных вариантов специалистка выделила слипы и трусы-шорты. Однако во втором случае необходимо учитывать размер изделия. «Если они малы, то шортики будут сдавливать бедра, что неблагоприятно сказывается на кровообращении», — объяснила эксперт и отметила, что данное нижнее белье категорически не подходит женщинам, которые страдают варикозным расширением вен.

Собеседница издания рассказала, что для летнего сезона подойдут трусы-бикини, бразилиана и танга, но их нужно надевать только под платья или юбки. «Такие модели имеют свойство нарушать кровообращение в малом тазу. Поэтому крайне не рекомендуется часто носить их с брюками или джинсами», — заключила доктор.

В декабре 2022 года уролог-андролог Гусейин Садыков назвал россиянам самую вредную модель мужских трусов. По словам доктора, неправильный подбор нижнего белья может привести к нарушениям деятельности репродуктивной системы. В связи с этим он посоветовал носить свободные модели из натуральных тканей.

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Мария Винар
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