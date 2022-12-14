Россиянам назвали самую вредную модель мужских трусов

Доктор Садыков посоветовал мужчинам отказаться от утягивающего белья

Уролог-андролог Гусейин Садыков назвал россиянам самую вредную модель мужских трусов. Соответствующий материал публикует издание «Газета.ру».

Так, врач призвал мужчин отказаться от тесных моделей трусов. «Утягивающее белье и белье из синтетических тканей при длительном ношении провоцирует перегревание яичек, что крайне негативно влияет на их функцию и способствует ухудшению качества спермы», — объяснил Садыков.

По словам доктора, неправильный подбор нижнего белья может привести к нарушениям деятельности репродуктивной системы у мужчин. В связи с этим он посоветовал носить свободные модели трусов из натуральных тканей.

Специалист добавил, что в основе проблем с зачатием у молодых людей могут также лежать постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни и злоупотребление фастфудом.

В сентябре биохимик Элль Маклеман (Elle Macleman) раскрыла опасность ношения одних и тех же трусов несколько дней подряд. По словам Маклеман, это вызывает различные болезни и приводит к инфекциям.