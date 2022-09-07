Раскрыта опасность носки одних и тех же трусов несколько дней подряд

Биохимик Элль Маклеман: носка одних трусов несколько дней подряд вызывает болезни

Биохимик портала по уходу за кожей The Derm Review Элль Маклеман (Elle Macleman) раскрыла опасность ношения одних и тех же трусов несколько дней подряд. Соответствующий материал появился на сайте издания The Irish Sun.

В ходе проведенного экспертами The Derm Review опроса более 1000 женщин было установлено, что 21 процент респонденток не меняет нижнее белье несколько дней подряд. При этом около 50 процентов участниц исследования старше 55 лет отметили, что ложатся спать в трусах, в которых они провели целый день. В то же время 24 процента опрошенных женщин в возрасте 25 лет заявили, что они не меняют упомянутый предмет гардероба после тренировки.

По словам Маклеман, это вызывает различные болезни и приводит к инфекциям. «У тех, кто ложится спать в трусах, которые они носили на протяжении всего дня, потенциально повышается риск появления молочницы, вагинита и бактериального вагиноза, — рассказала ученая. — А те, кто не меняет и не стирает нижнее белье после тренировки, могут заметить усиление запаха тела и появление прыщей».

В октябре 2021 года Маклеман раскрыла опасность отказа от стирки нижнего белья после покупки. Как отмечает эксперт, это может вызвать различные заболевания, такие как контактный дерматит и отек вульвы. Вдобавок она заявила, что грязные бюстгальтеры могут привести к маститу.