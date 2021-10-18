Ученая раскрыла опасность отказа от стирки нижнего белья после покупки

Биохимик портала по уходу за кожей The Derm Review раскрыла опасность отказа от стирки нижнего белья после покупки. Ее слова приводит Daily Mail.

В ходе опроса 1061 потребителя, проведенного экспертами The Derm Review, было установлено, что 31 процент опрошенных не стирают новое нижнее белье перед тем, как его надеть. По словам Элль Маклеман (Elle Macleman), это может вызвать различные заболевания, такие как контактный дерматит и отек вульвы.

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Ученая объяснила, что различного рода раздражения бывают вызваны красителями или грибковыми инфекциями, которые могли остаться от предыдущих покупателей во время примерки. Грязные бюстгальтеры, в свою очередь, могут привести к маститу. «Это может быть особенно опасно для кормящих матерей, потому что они более уязвимы к подобного рода заболеваниям», — предупредила Маклеман.

В июне правда о частоте стирки мужских трусов вызвала споры в сети. Пользователь Twitter с никнеймом @9021hoee опубликовал пост, в котором рассказал, что мужчины надевают нижнее белье как минимум от трех до десяти раз перед тем, как отправить его в стиральную машину. «Ни один мужчина не стирает трусы после одной носки, давайте будем говорить правду», — высказался он.