Правда о частоте стирки мужских трусов вызвала споры в сети

Блогер поделился правдой о том, как часто мужчины стирают трусы, и вызвал споры среди других юзеров. На соответствующие комментарии, появившиеся в Twitter, обратили внимание Ladbible.

Пользователи соцсети с никнеймом @9021hoee опубликовал пост, в котором рассказал, что мужчины надевают нижнее белье как минимум от трех до десяти раз перед тем, как отправить его в стиральную машину. «Ни один мужчина не стирает трусы после одной носки, давайте будем говорить правду», — высказался он.

Публикация набрала больше шести тысяч репостов и вызвала споры среди юзеров. Некоторых удивила правда о частоте стирки трусов: «От трех до десяти раз? Ты серьезно?», «Они становятся грязными уже после восьми часов носки, какая гадость», «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь», «Я в полном шоке», «Не все мужчины такие противные».

В то же время другие комментаторы согласились, что на самом деле носят белье больше одного дня перед стиркой. «Наконец-то кто-то сказал правду», «Абсолютно все мужчины так делают, просто не у всех есть сила признаться в этом», «Чистая правда», «Спасибо, что наконец-то сказал то, о чем хотели сказать миллионы мужчин», — писали они.

Ранее в мае эксперт раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. По словам дизайнера интерьера Лиз Амайи (Liz Amaya), большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. При этом полотенца меньшего размера, например, кухонные, необходимо стирать ежедневно.