Эксперт раскрыл необходимую частоту стирки пижамы

Оптимальной частотой стирки одежды для сна является один раз в три-четыре дня. Рекомендации маркетолога исландского модного бренда IceWear Харпы Гретасдоттир (Harpa Gretarsdottir) приводит The Sun.

«Пижама — это единственное "нижнее белье", которое мы, как правило, носим несколько дней подряд. Более того, многие надевают ее на голое тело. Шесть-восемь часов, которые мы каждый сутки проводим в постели, делают ее идеальной почвой для размножения бактерий», — пояснила эксперт.

По аналогии со спортивной одеждой Гретасдоттир советует регулярно стирать и одежду для сна: это предотвратит скопление пота на постельном белье. Но те, кто ежедневно принимает душ перед сном, могут стирать пижаму один раз в неделю.

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Людям с повышенным потоотделением маркетолог рекомендует стирать пижаму каждый день. Нерегулярная стирка в таком случае может привести к различным кожным заболеваниям, в том числе к появлению акне.

Кроме того, не постиранная вовремя пижама способна загрязнить и другую одежду в гардеробе. «Микробы с нашей пижамы переносятся на другую одежду и нижнее белье. Вредные бактерии и грибки распространятся не только на ваши вещи, но и на вещи ваших соседей по квартире, партнера или членов семьи», — заключила Гретасдоттир.

В июле 2019 года британский модельер Стелла Маккартни совместно экспертами в области моды и гигиены определили оптимальную частоту стирки нижнего белья. Все специалисты сошлись во мнении, что трусы необходимо стирать каждый день из-за постоянного контакта с областью паха, где скапливаются стафилококковые бактерии.