Названа оптимальная частота стирки лифчика

Сотрудница крупнейшего британского ретейлера Marks&Spencer рассказала, как часто нужно стирать и обновлять бюстгальтер. Ее слова приводит издание Mirror.

По мнению эксперта Юлии Мерсер, лифчик необходимо стирать после каждого использования. «Так он всегда будет оставаться чистым и свежим», — пояснила специалистка.

Кроме того, Мерсер порекомендовала носить один бюстгальтер не больше года, а затем покупать новый. «У каждой из нас в шкафу есть белье, видавшее лучшие времена. Оно уже не белое и не такое сексуальное, как раньше, но мы храним его, потому что оно комфортное. Однако я считаю, что бюстгальтер может быть хорошим только один год со дня покупки», — уточнила Мерсер.

В июле британский модельер Стелла Маккартни совместно экспертами в области моды и гигиены определили оптимальную частоту стирки нижнего белья. Все специалисты сошлись во мнении, что трусы необходимо стирать каждый день из-за постоянного контакта с областью паха, где скапливаются стафилококковые бактерии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!