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Определена оптимальная частота стирки джинсов

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Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. Их слова приводит Independent.

По словам специалистов, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц. «Когда джинсовые брюки изобрели в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского запада. Таким образом, деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию», — объяснил один из них.

Кроме того, представители компании рассказали об оптимальных условиях стирки джинсовых вещей. «Выверните их наизнанку, положите в машину вместе с другой одеждой темных цветов и включите режим с прохладной температурой. Используйте жидкое моющее средство, но без отбеливателя», — советуют в Levi’s.

В октябре 2018 года британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга. Для этого необходимо положить сухие вещи в сушильную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, позволяя заломам и складкам распрямиться.

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