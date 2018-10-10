Найден способ разгладить одежду без утюга

Британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга.

Необходимо положить сухие вещи в стиральную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, позволяя заломам и складкам распрямиться.

Однако не стоит заполнять стиральную машину большим количеством одежды. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется положить всего несколько вещей.

Кроме того, этот способ больше подходит для разглаживания изделий из тонкой ткани.

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В апреле 2017 года шведская марка молодежной женской одежды Monki запустила ролик под названием 1-800-LAZY-ECO в поддержку экологичного образа жизни «для лентяек». Девушкам предложили не стирать одежду целиком, а только застирывать пятна, либо выбирать при стирке в стиральной машине низкую температуру воды. Сушить одежду предлагали не в машине, а на солнце.

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