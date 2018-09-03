Найден способ избавиться от помады на зубах

Бьюти-эксперты подсказали лайфхак, который поможет избавиться от следов яркой помады на зубах во время наложения макияжа. Об этом сообщает The Sun.

Визажисты порекомендовали нанести помаду, а затем поместить палец в рот и сжать его губами. Так цветные излишки останутся на пальце и не отпечатаются на зубах.

Материалы по теме Осень красит Какой макияж сделает женщин неотразимыми в новом сезоне

В августе пластический хирург из Нью-Йорка Дара Лиотта рассказала о внезапно вспыхнувшем спросе на операцию по подтяжке губ, которая пришла на смену популярным в последнее время филлерам. Обычно эта процедура проводится вместе с общей подтяжкой лица, за которой обращаются женщины, желающие избавиться от морщин. Однако из-за повышенного интереса к увеличению губ ее выделили в отдельную услугу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!