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Найден способ избавиться от помады на зубах

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Бьюти-эксперты подсказали лайфхак, который поможет избавиться от следов яркой помады на зубах во время наложения макияжа. Об этом сообщает The Sun.

Визажисты порекомендовали нанести помаду, а затем поместить палец в рот и сжать его губами. Так цветные излишки останутся на пальце и не отпечатаются на зубах.

В августе пластический хирург из Нью-Йорка Дара Лиотта рассказала о внезапно вспыхнувшем спросе на операцию по подтяжке губ, которая пришла на смену популярным в последнее время филлерам. Обычно эта процедура проводится вместе с общей подтяжкой лица, за которой обращаются женщины, желающие избавиться от морщин. Однако из-за повышенного интереса к увеличению губ ее выделили в отдельную услугу.

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