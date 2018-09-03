У модели в рекламе косметики обнаружили усы

Американский производитель косметики MAC cosmetics не стал ретушировать волосы над верхней губой модели в рекламе карандаша для губ. Об этом сообщает The Sun.

В Instagram-аккаунте компании появился снимок, где на губах девушки крупным планом демонстрировался новый оттенок Chestnut.

Публикация от M·A·C Cosmetics (@maccosmetics) 30 Авг 2018 в 3:00 PDT

Поклонники заметили несколько темных волосков на ее лице и порадовались бодипозитивности бренда. «Как мне нравится естественная красота без фотошопа!» — хвалили одни.

«Посмотрите на эту прекрасную кампанию, представляющую женщин, у которых на лице тоже есть волосы», — восхищались другие.

Однако некоторым маркетинговый ход MAC показался «мерзким». «А про усы вы забыли? А как же эпиляция?» — возмущались они.

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В апреле пользователи Instagram высмеяли британскую телезвезду Лорен Гуджер за фотографию, на которой тень от ее верхней губы напомнила им очертания усов. Под снимком 31-летней Лорен Гуджер появились осуждающие комментарии. «Усы теперь в моде?» — подкололи ее в соцсети.

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